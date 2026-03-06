Milano 17:35
44.152 -1,02%
Nasdaq 18:09
24.811 -0,84%
Dow Jones 18:09
47.314 -1,34%
Londra 17:35
10.285 -1,24%
Francoforte 17:35
23.591 -0,94%

New York: si concentrano le vendite su JP Morgan

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società finanziaria con sede a New York, che presenta una flessione del 2,26% sui valori precedenti.

L'andamento del colosso finanziario americano nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 284,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 288,9. Il peggioramento di JP Morgan è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 281,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
