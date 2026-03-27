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Piazza Affari: performance negativa per Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Technoprobe
Rosso per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che sta segnando un calo del 2,91%.
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