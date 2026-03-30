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Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,24%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.923,29 punti
In breve
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Finanza
30 marzo 2026 - 09.20
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,24% e chiude a 3.923,29 punti.
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