Milano 11:42
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Nasdaq 27-mar
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Dow Jones 27-mar
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Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,24%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.923,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,24%
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,24% e chiude a 3.923,29 punti.
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