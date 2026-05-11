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Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,36%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.269,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,36%
Londra allunga timidamente il passo dello 0,36% e chiude a 10.269,43 punti.
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