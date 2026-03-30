Milano 30-mar
43.823 +1,02%
Nasdaq 30-mar
22.953 -0,78%
Dow Jones 30-mar
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Londra 30-mar
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Francoforte 30-mar
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Francoforte: giornata depressa per Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Zalando
Ribasso composto e controllato per la società che vende calzature e moda online, che presenta una flessione del 2,29% sui valori precedenti.
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