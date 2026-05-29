Francoforte: scambi in positivo per Zalando

(Teleborsa) - Avanza la società che vende calzature e moda online , che guadagna bene, con una variazione del 2,90%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Zalando rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Zalando rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,67 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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