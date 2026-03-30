Milano 30-mar
43.823 +1,02%
Nasdaq 30-mar
22.953 -0,78%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 30-mar
10.128 +1,61%
Francoforte 30-mar
22.563 +1,18%

New York: brillante l'andamento di Broadridge Financial Solutions

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Broadridge Financial Solutions
Seduta positiva per il fornitore di soluzioni tecnologiche e di servizi di comunicazione per il settore dei servizi finanziari, che avanza bene del 3,76%.
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