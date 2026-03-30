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New York: giornata negativa in Borsa per Hewlett Packard Enterprise

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per Hewlett Packard Enterprise
A picco la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende, che presenta un pessimo -5,35%.
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