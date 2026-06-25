New York: sell-off per Hewlett Packard Enterprise

(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende , che passa di mano in perdita del 4,39%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hewlett Packard Enterprise , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Hewlett Packard Enterprise mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 47,77 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 45,83. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 49,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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