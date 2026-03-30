New York: in perdita Western Digital

(Teleborsa) - Ribasso per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che passa di mano in perdita del 5,95%.



La tendenza ad una settimana di Western Digital è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario del leader nel settore dei dischi rigidi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 247 USD. Prima resistenza a 278,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 235,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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