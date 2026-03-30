New York: in rally Blackstone

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gestore di fondi obbligazionari ad alto rendimento , che tratta in rialzo del 4,50%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Blackstone rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario di Blackstone si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 110,4 USD. Prima resistenza a 114,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 107,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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