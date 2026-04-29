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New York: Visa in rally
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29 aprile 2026 - 16.10
Grande giornata per la
società di tecnologia per pagamenti globali
, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,24%.
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