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New York: Akamai Technologies in rally

Migliori e peggiori, In breve
New York: Akamai Technologies in rally
Prepotente rialzo per il provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che mostra una salita bruciante del 15,97% sui valori precedenti.
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