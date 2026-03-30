New York: perdite consistenti per Seagate Technology
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda americana attiva nel settore storage, che esibisce una perdita secca del 5,71% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Seagate Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico del leader nella produzione di driver per hard-disk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 341,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 386,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 325,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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