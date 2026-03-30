New York: perdite consistenti per Seagate Technology

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l' azienda americana attiva nel settore storage , che esibisce una perdita secca del 5,71% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Seagate Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico del leader nella produzione di driver per hard-disk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 341,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 386,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 325,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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