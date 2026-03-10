Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:22
24.993 +0,10%
Dow Jones 20:22
47.799 +0,12%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

In evidenza Seagate Technology sul listino di New York

Grande giornata per l'azienda americana attiva nel settore storage, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,60%.
