New York: performance negativa per Cisco Systems

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Cisco , che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che l' azienda produttrice di apparati di networking mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,04%, rispetto a -0,03% dell' indice americano ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Cisco , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 79,77 USD. Primo supporto visto a 77,62. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 76,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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