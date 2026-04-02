New York: andamento rialzista per Cisco Systems

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Cisco , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,01%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell' azienda produttrice di apparati di networking , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Cisco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 77,37 USD con tetto rappresentato dall'area 79,93. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 75,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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