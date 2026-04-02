New York: andamento rialzista per Cisco Systems
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Cisco, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,01%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda produttrice di apparati di networking, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Cisco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 77,37 USD con tetto rappresentato dall'area 79,93. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 75,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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