New York: rosso per Cisco Systems

(Teleborsa) - Rosso per Cisco , che sta segnando un calo del 2,76%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' azienda produttrice di apparati di networking rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Cisco mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 81,54 USD. Rischio di discesa fino a 78,82 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 84,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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