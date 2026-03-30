New York: scambi in positivo per American Express

(Teleborsa) - Bene il famoso gruppo delle carte di credito , con un rialzo del 2,85%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di American Express evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo delle carte di credito rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di American Express si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 295,9 USD. Prima resistenza a 303. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 291,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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