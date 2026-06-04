American Express, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il famoso gruppo delle carte di credito, che mostra una salita bruciante del 4,65% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di American Express rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 308,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 317,8. Il peggioramento del gruppo delle carte di credito è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 302,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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