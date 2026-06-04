American Express, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il famoso gruppo delle carte di credito , che mostra una salita bruciante del 4,65% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di American Express rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 308,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 317,8. Il peggioramento del gruppo delle carte di credito è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 302,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```