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New York: scambi al rialzo per American Express

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per American Express
Seduta vivace oggi per il famoso gruppo delle carte di credito, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,17%.
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