Milano 11:46
43.379 0,00%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
45.167 -1,73%
Londra 11:46
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Francoforte 11:46
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Petrolio a 101,6 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 101,6 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 101,6 dollari per barile alle 11:30.
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