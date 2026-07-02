Milano 12:27
52.141 +1,04%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 12:27
10.525 +0,44%
Francoforte 12:27
25.204 +0,65%

Petrolio a 67,54 dollari alle 11:30

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Petrolio a 67,54 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 67,54 dollari per barile alle 11:30.
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