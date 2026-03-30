Milano 11:46
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Nasdaq 27-mar
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Dow Jones 27-mar
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Londra 11:46
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Piazza Affari: calo per Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per Fincantieri
Rosso per il principale complesso cantieristico al mondo, che sta segnando un calo del 2,52%.
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