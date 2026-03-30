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Piazza Affari: calo per Fincantieri
Migliori e peggiori
,
In breve
30 marzo 2026 - 09.35
Rosso per il
principale complesso cantieristico al mondo
, che sta segnando un calo del 2,52%.
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