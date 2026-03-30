Powell avverte: la Fed è divisa tra inflazione e mercato del lavoro

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell ha riconosciuto l’esistenza di una tensione significativa tra i due obiettivi fondamentali della banca centrale: la stabilità dei prezzi e la massima occupazione. Durante un intervento all’Università di Harvard, Powell ha spiegato che l’attuale contesto economico presenta rischi divergenti che rendono più complessa la definizione della politica monetaria.



Il banchiere ha sottolineato che il mercato del lavoro mostra segnali di vulnerabilità, un elemento che spingerebbe verso tassi d’interesse più bassi per sostenere l’occupazione. Allo stesso tempo, però, persistono rischi al rialzo per l’inflazione, che suggerirebbero un approccio più prudente e meno accomodante. Questa dinamica, ha affermato Powell, rappresenta una sfida storicamente rara per la Federal Reserve.



Il presidente Fed ha anche affrontato le recenti divergenze tra i membri del Federal Open Market Committee, definendole un segnale di dibattito sano e necessario in una fase economica complessa. Pretendere unanimità, ha detto, sarebbe fuorviante in un momento in cui le condizioni macroeconomiche richiedono valutazioni articolate e prospettive diverse.

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