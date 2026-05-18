USA, Kevin Warsh giurerà venerdì come presidente della Fed

Cerimonia alla Casa Bianca

(Teleborsa) - Kevin Warsh presterà giuramento come presidente della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, venerdì davanti al presidente Donald Trump. Lo scrive Reuters, citando un funzionario della Casa Bianca.



Warsh, finanziere 56enne, succederà a Jerome Powell, il cui mandato di otto anni alla guida della Fed è formalmente scaduto venerdì, anche se Powell intende rimanere membro del Consiglio dei governatori fino a quando non sarà certo che l'indagine penale a suo carico da parte dell'amministrazione Trump sia completamente archiviata.



Warsh era già stato un candidato alla presidenza della Fed nel 2017, quando però Trump gli preferì Powell, salvo in seguito dire di essersi pentito. Dal 2006 al 2011 Warsh ha fatto parte del Consiglio dei governatori, e all'epoca fu il più giovane mai nominato.



La prima riunione di Warsh per la fissazione dei tassi è prevista tra poche settimane, a metà giugno. I futures sui tassi d'interesse attribuiscono una probabilità praticamente nulla a una modifica dell'attuale tasso di riferimento, compreso tra il 3,50% e il 3,75%, in quella riunione.

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