Milano 11:49
43.368 -0,02%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
45.167 -1,73%
Londra 11:49
10.013 +0,45%
Francoforte 11:49
22.247 -0,24%

SILVER del 29/03/2026

Finanza
SILVER del 29/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 marzo

Giornata fiacca per il metallo prezioso, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.

Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 68,64. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 71,26. L'indebolimento dell'argento è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 67,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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