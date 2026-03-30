SILVER del 29/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 marzo
Giornata fiacca per il metallo prezioso, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 68,64. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 71,26. L'indebolimento dell'argento è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 67,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)