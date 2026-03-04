SILVER del 3/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo
Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,32% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico dell'argento mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 78,27 con area di resistenza individuata a quota 89,95. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 74,37.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)