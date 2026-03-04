Milano 11:45
45.092 +1,40%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:45
10.528 +0,42%
Francoforte 11:44
24.152 +1,52%

SILVER del 3/03/2026

Finanza
SILVER del 3/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo

Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,32% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico dell'argento mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 78,27 con area di resistenza individuata a quota 89,95. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 74,37.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
