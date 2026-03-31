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Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,15%
Ibex 35 avvia la seduta a 16.994,1 Euro
In breve
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Finanza
31 marzo 2026 - 09.18
Allunga timidamente il passo indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dello 0,15%, dopo aver aperto a 16.994,1 Euro.
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