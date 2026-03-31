EDF, Commissione UE avvia indagine su aiuti di Stato per progetto nucleare da 73 miliardi di euro

(Teleborsa) - La Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita per valutare se il sostegno pubblico che la Francia intende concedere per la costruzione e la gestione di sei nuovi reattori nucleari sia conforme alle norme UE in materia di aiuti di Stato. Lo ha comunicato la Commissione martedì.



Nel novembre 2025, la Francia aveva notificato alla Commissione il suo piano di sostegno alla costruzione e alla gestione di sei nuovi reattori nucleari con una capacità totale di generazione di energia elettrica di 10 GW. I sei nuovi reattori saranno costruiti presso i siti di centrali nucleari esistenti. Le nuove unità dovrebbero entrare in funzione tra il 2038 e il 2044 e avere una vita utile di 60 anni ciascuna. I costi totali di costruzione sono attualmente stimati in circa 72,8 miliardi di euro.



Il progetto mira ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico per la Francia e per i paesi limitrofi, nonché a contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione entro la metà del secolo. Il beneficiario del sostegno è Électricité de France (EDF), proprietaria e gestore dell'intero parco nucleare francese.



Il governo francese intende sostenere la costruzione degli impianti attraverso un prestito agevolato, meccanismi di condivisione del rischio e un contratto per differenza bilaterale.



La Commissione europea vuole pertanto verificare se il finanziamento possa conferire a EDF un vantaggio sleale, sebbene le prime indagini indichino che il progetto sia "necessario" e contribuisca alla "sicurezza dell'approvvigionamento e alla decarbonizzazione". Le autorità di regolamentazione esamineranno ora se i finanziamenti siano proporzionati e non compromettano le condizioni di mercato né distorcano la concorrenza.



"In particolare, la Commissione teme che la misura possa consolidare o rafforzare indirettamente il potere di mercato di EDF", ha dichiarato l'autorità. I regolatori indagheranno anche sull'esistenza di "garanzie sufficienti ad assicurare che la strategia commerciale di EDF non porti a distorsioni del mercato e a impedire che gli aiuti vengano trasferiti a specifici operatori di mercato".



(Foto: EDF)

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