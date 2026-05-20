Ansaldo Nucleare completa i test del sistema di movimentazione per ITER

(Teleborsa) - Ansaldo Nucleare ha completato con successo la produzione e i test funzionali integrati del sistema Cask and Plug Remote Handling Tooling System del progetto di fusione nucleare ITER. Le attività sono state svolte nell’ambito del contratto con Fusion for Energy (F4E), l’organizzazione dell’Unione Europea responsabile del contributo europeo a ITER.



Il Factory Acceptance Test finale ha verificato la piena interazione funzionale del sistema ed è stato completato nei tempi previsti, in stretta collaborazione con Fusion for Energy (F4E), ITER Organization e i partner industriali SOLVING, Officine L.C.M e Sinau Genova.



Durante il funzionamento di ITER, gli Equatorial Port Plugs costituiranno un’interfaccia chiave tra il reattore a fusione e i suoi sistemi ausiliari. Installati attorno al tokamak, ospiteranno sistemi di diagnostica, riscaldamento e supporto, consentendo l’accesso all’interno del reattore e permettendo attività operative e di manutenzione da remoto in un ambiente altamente radioattivo. Il sistema Cask and Tooling supporterà queste attività garantendo la movimentazione, il trasporto e il posizionamento in sicurezza dei plug durante la fase di assemblaggio.



Il completamento dei test nei tempi previsti rappresenta una tappa significativa per ITER, in quanto si tratta del primo sistema di movimentazione da remoto del progetto a essere interamente realizzato e qualificato per le operazioni in sito. Nelle prossime settimane, la macchina sarà spedita al sito ITER e installata nella nuova struttura di test attualmente in fase di completamento a Cadarache, dove supporterà la preparazione delle attività di assemblaggio e delle operazioni all’interno del vessel.

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