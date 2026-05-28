EDF rinvia al 2027 la vendita di una quota in Edison: pesa crisi di Hormuz

(Teleborsa) - EDF ha posticipato al 2027 la cessione di una quota nella controllata italiana Edison , a causa del perdurare delle interruzioni nelle forniture di GNL legate al conflitto in Iran. Lo riferisce Reuters citando due fonti direttamente informate. Il gruppo francese aveva avviato lo scorso anno un processo con gli advisor per valutare le opzioni sul tavolo - tra cui la vendita di una quota di minoranza a un partner finanziario e una quotazione in borsa - con l'obiettivo di raccogliere liquidità da investire nel proprio parco nucleare.



Le interruzioni nei flussi energetici dal Medio Oriente hanno penalizzato l'attività di Edison, secondo importatore di gas in Italia, insieme a un cambiamento del quadro normativo italiano. Gli advisor stanno ora lavorando a una revisione del piano industriale di Edison per tenere conto delle criticità nell'approvvigionamento di GNL.



Le discussioni con i potenziali investitori potrebbero riprendere da settembre, ma l'operazione si concretizzerà "solo se la crisi in Medio Oriente non peserà in modo significativo sulla valutazione di Edison". Fonti avevano indicato lo scorso anno una valutazione della società tra 7 e 10 miliardi di euro.



EDF ha commentato: "Stiamo ancora valutando tutte le opzioni disponibili, in particolare alla luce dei vari sviluppi recenti, e stiamo monitorando attentamente le condizioni di mercato". Edison, che detiene un contratto a lungo termine con QatarEnergy per 6,4 miliardi di metri cubi annui, ha comunicato lunedì la cancellazione di altri cinque carichi di GNL con forza maggiore estesa fino a metà agosto.

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