Commissione raccoglie 10 miliardi in emissione EU-Bond. Domanda per 160 miliardi

(Teleborsa) - La Commissione europea, che emette EU-Bond per conto dell'UE, ha raccolto 10 miliardi di euro nella sua quinta operazione sindacata per il 2026. L'operazione a doppia tranche ha riguardato un nuovo titolo obbligazionario UE a 7 anni da 6 miliardi di euro, con scadenza il 12 ottobre 2033, e un'emissione tap di 4 miliardi di euro del titolo obbligazionario UE a 30 anni, con scadenza il 12 ottobre 2055.



L'operazione rientra nell'obiettivo di finanziamento della Commissione di 100 miliardi di euro per il primo semestre del 2026 (di cui 77,3 miliardi di euro emessi da gennaio 2026). Questi fondi saranno utilizzati per sostenere le priorità politiche dell'Unione europea, tra cui il sostegno a un'Europa più forte, competitiva e resiliente, il sostegno all'Ucraina e investimenti cruciali nella difesa europea.



Il debito pubblico totale dell'UE ammonta attualmente a circa 809 miliardi di euro, di cui 37,7 miliardi di euro sotto forma di EU-Bills e 80,4 miliardi di euro sotto forma di Green Bond di nuova generazione.



Le offerte ricevute hanno superato gli 85 miliardi di euro per il nuovo titolo a 7 anni e i 75 miliardi di euro per il titolo a 30 anni. Ciò equivale a tassi di sottoscrizione in eccesso rispettivamente di circa 14 e 19 volte.



I joint lead managers sono stati CA-CIB, GS, JPM, NatWest e SG, mentre Commerzbank, DZ, HSBC, Intesa, KBC e Santander sono stati co-leads.

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