Milano 17:35
44.310 +1,11%
Nasdaq 17:51
23.320 +1,60%
Dow Jones 17:51
45.709 +1,09%
Londra 17:35
10.176 +0,48%
Francoforte 17:35
22.680 +0,52%

Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Giornata di guadagni per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata a 1.482,04 punti.
Condividi
```