Milano 9:39
43.930 +0,24%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 9:39
10.182 +0,53%
22.634 +0,32%

GOLD del 30/03/2026

Finanza
GOLD del 30/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo

Modesto recupero sui valori precedenti per il metallo giallo, che conclude in progresso dello 0,41%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'oro rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 4.551,7, mentre i supporti sono stimati a 4.441,5. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 4.661,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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