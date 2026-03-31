GOLD del 30/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo
Modesto recupero sui valori precedenti per il metallo giallo, che conclude in progresso dello 0,41%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'oro rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 4.551,7, mentre i supporti sono stimati a 4.441,5. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 4.661,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)