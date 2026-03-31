Milano 17:35
44.310 +1,11%
Nasdaq 17:54
23.300 +1,51%
Dow Jones 17:54
45.673 +1,01%
Londra 17:35
10.176 +0,48%
Francoforte 17:35
22.680 +0,52%

Italia, Prezzi consumo (MoM) in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Prezzi consumo (MoM) in febbraio
Italia, Prezzi consumo in febbraio su base mensile (MoM) +0,5%, in calo rispetto al precedente +0,7% (la previsione era +0,6%).

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
Condividi
```