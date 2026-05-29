Milano
10:53
49.993
+0,34%
Nasdaq
28-mag
30.224
0,00%
Dow Jones
28-mag
50.669
+0,05%
Londra
10:53
10.444
+0,17%
Francoforte
10:53
25.124
+0,13%
Venerdì 29 Maggio 2026, ore 11.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Prezzi consumo Spagna (MoM) in maggio
Prezzi consumo Spagna (MoM) in maggio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
29 maggio 2026 - 09.15
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Spagna,
Prezzi consumo in maggio su base mensile (MoM) +0,1%
, in calo rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,2%).
Condividi
Leggi anche
Prezzi consumo Spagna (MoM) in aprile
Prezzi consumo Spagna (MoM) in aprile
Prezzi consumo Francia (MoM) in maggio
Prezzi consumo Spagna (YoY) in maggio
Argomenti trattati
Spagna
(33)
Altre notizie
Prezzi consumo Germania (MoM) in aprile
Italia, Prezzi consumo (MoM) in marzo
Italia, Prezzi consumo (MoM) in aprile
Prezzi consumo USA (MoM) in aprile
Francia, Prezzi consumo (MoM) in aprile
Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in aprile
Guide
Investimenti alternativi: cosa sapere prima di puntare su arte, vino, orologi e beni da collezione
Gli investimenti alternativi sono forme di investimento diverse da quelle tradizionali, cioè diverse da azioni, obbligazioni, conti deposito e fondi comuni più diffusi.
leggi tutto