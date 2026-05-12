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Prezzi consumo USA (MoM) in aprile
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12 maggio 2026 - 14.35
USA,
Prezzi consumo in aprile su base mensile (MoM) +0,6%
, in calo rispetto al precedente +0,9% (in linea con le stime degli analisti).
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