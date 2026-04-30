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Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in aprile

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Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in aprile
Unione Europea, Prezzi consumo in aprile su base mensile (MoM) +1%, in calo rispetto al precedente +1,3%.
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