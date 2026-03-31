New York: andamento rialzista per Boeing
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso dell'aereonautica, con una variazione percentuale del 2,58%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Boeing, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico del gigante aerospaziale statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 191,1 USD con area di resistenza individuata a quota 196,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 188,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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