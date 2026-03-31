New York: giornata depressa per EOG Resources

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nella produzione di petrolio e gas naturale , che mostra un decremento del 3,65%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di EOG Resources rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di EOG Resources rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 149,9 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 140,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 159,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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