New York: ingrana la marcia ARM Holdings

(Teleborsa) - Ottima performance per la società tech inglese che progetta chip , che scambia in rialzo del 6,16%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ARM Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ARM Holdings rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di ARM Holdings confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 147,3 USD con primo supporto visto a 141,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 138.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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