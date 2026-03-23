New York: luce verde per ARM Holdings

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società tech inglese che progetta chip , che mostra una salita bruciante del 4,64% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ARM Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ARM Holdings rispetto all'indice.





La tendenza di breve di ARM Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 140,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 134,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 146,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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