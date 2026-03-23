New York: luce verde per ARM Holdings
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società tech inglese che progetta chip, che mostra una salita bruciante del 4,64% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ARM Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ARM Holdings rispetto all'indice.
La tendenza di breve di ARM Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 140,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 134,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 146,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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