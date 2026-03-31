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New York: McCormick in forte calo

Migliori e peggiori
New York: McCormick in forte calo
(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda che produce spezie e aromi, che soffre con un calo del 6,29%.

Lo scenario su base settimanale di McCormick rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo di McCormick ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 51,32 USD. Supporto a 48,84. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 53,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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