New York: McCormick in forte calo

(Teleborsa) - Scende sul mercato l' azienda che produce spezie e aromi , che soffre con un calo del 6,29%.



Lo scenario su base settimanale di McCormick rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo di McCormick ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 51,32 USD. Supporto a 48,84. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 53,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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