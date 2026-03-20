Unilever ha ricevuto da McCormick un'offerta per l'acquisizione delle sue attività alimentari

(Teleborsa) - Unilever , colosso britannico dei beni di consumo, ha confermato di aver ricevuto un'offerta in entrata per la sua attività alimentare e sta discutendo con la società statunitense McCormick & Company . Non può esserci certezza che qualsiasi transazione verrà concordata, si legge in una nota.



Il board di Unilever "ritiene che quello alimentare sia un business molto interessante, con un forte profilo finanziario guidato da marchi leader di mercato in categorie in crescita ed è fiducioso nel futuro del business alimentare come parte di Unilever".



"Sebbene tali discussioni siano in corso, non vi è alcuna certezza o garanzia circa il raggiungimento di un accordo per una transazione, né circa i termini o le tempistiche di tale transazione - si legge invece nell'azienda quotata sul NYSE - McCormick valuta regolarmente il proprio portafoglio e le opzioni strategiche al fine di massimizzare il valore per gli azionisti, nel rispetto dei propri doveri fiduciari e in consultazione con i propri consulenti finanziari e legali".







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