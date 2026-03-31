Unilever, la divisione Food si unisce a McCormick in un'operazione da 44,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Il colosso britannico dei beni di consumo Unilever
e l'azienda americana McCormick
hanno raggiunto un accordo per la fusione
della divisione food di Unilever con McCormick
. La transazione valuta Unilever foods 44,8 miliardi di dollari
.
Dalla fusione nascerà "un colosso globale del settore degli aromi
, che riunisce due aziende alimentari culturalmente affini, con un forte slancio, una crescita del fatturato superiore e una maggiore creazione di valore. L'azienda risultante dalla fusione comprenderà' marchi come McCormick, Knorr, la maionese Hellmann's e la popolare Marmite nel Regno Unito, nonchè marchi ad alto potenziale di crescita come Cholula, Maille e Frank's, all'interno di un portafoglio globale con un fatturato di 20 miliardi di dollari, sulla base dei dati relativi all'anno fiscale 2025", spiegano le due società in una nota.
L'accordo, dal punto di vista finanziario, prevede uno scambio di azioni e contanti
. Unilever e i suoi azionisti deterranno circa il 65% della nuova realtà
risultante dalla fusione, equivalente a 29,1 miliardi di dollari
sulla base del prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni McCormick dell'ultimo mese, pari a 57,84 dollari. Unilever, inoltre, riceverà un pagamento una tantum in contanti di 15,7 miliardi
.
La società risultante dalla fusione prevede di realizzare sinergie di costo annuali per circa 600 milioni
, al netto dei reinvestimenti per la crescita; Il valore pieno dovrebbe essere raggiunto entro la fine del terzo anno. Le sinergie incrementali di costi e ricavi, pari a 100 milioni di dollari, saranno reinvestite per favorire ulteriormente la crescita.
Con lo scorporo di Unilever Foods, Unilever si focalizzerà sul settore della cura della persona e della casa
, con un fatturato di 39 miliardi di euro (dato relativo all'anno fiscale 2025).
Si prevede che la transazione si chiuda entro la metà del 2027
. La fusione con McCormick non include l'attività alimentare di Unilever in India.
L'operazione era stata confermata una decina di giorni fa
, quando Unilever affermava di aver ricevuto un'offerta in entrata per la sua attività alimentare
e sta discutendo con la società statunitense McCormick & Company.
McCormick, che ha una capitalizzazione di mercato di circa 14 miliardi di dollari, è in calo del 5,5% al NYSE, mentre le azioni di Unilever, che ha una capitalizzazione di mercato di oltre 90 miliardi di sterline, stanno cedendo oltre il 7% a Londra.