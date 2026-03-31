New York: movimento negativo per Charter Communications
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di servizi di comunicazione a banda larga, in flessione del 3,23% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Charter Communications mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,3%, rispetto a -3,82% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Il quadro di medio periodo di Charter Communications ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 221,9 USD. Primo supporto individuato a 208,6. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 235,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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