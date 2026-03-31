New York: performance negativa per Chevron
(Teleborsa) - Pressione sul colosso petrolifero statunitense, che tratta con una perdita del 2,84%.
Il trend del gigante oil di San Ramon mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Chevron sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 211,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 200,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 222,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```