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New York: scambi al rialzo per Chevron

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per Chevron
Balza in avanti il colosso petrolifero statunitense, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.
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