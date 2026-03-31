New York: pioggia di acquisti su Charles River Laboratories International

(Teleborsa) - Rialzo per Charles River Laboratories International , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,16%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Charles River Laboratories International più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche complessive di Charles River Laboratories International evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 164 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 173,1. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 158,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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